A la Presidencia no llega una, llegamos todas: Sheinbaum

“Quiero que se lleven esto en el corazón, las mujeres que están aquí y que nos escuchan en todo México: el que llegue a la Presidencia no es que llegue una, sino que llegamos todas”, afirmó la precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la Presidencia de la República tras reunirse con mujeres que dieron su respaldo en la construcción del segundo piso de la transformación.

En el encuentro “Es tiempo de nosotras”, Claudia Sheinbaum manifestó que la lucha de las mujeres no es individual, es colectiva y busca garantizar los derechos humanos, la igualdad y una vida libre de violencia.

Con el respaldo de miles de mujeres militantes y simpatizantes de la 4T, recordó que en la primera etapa de la transformación, —encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, se logró un gabinete paritario por primera vez en 200 años, con mujeres en puestos claves como el Banco de México, así como congresos paritarios en todo el país.

“Por primera vez hay un gabinete paritario en México; parece mentira que en 200 años de la República que se cumplen en 2024 no había habido un solo gabinete paritario, es en este gobierno donde se han propuesto más mujeres a la SCJN”, aseveró.

Esto contrario a lo que promueve el Frente opositor, que históricamente ha cerrado el paso a las mujeres y se ha colocado del lado de la corrupción y la desigualdad. “Ese Frente de derecha tampoco está con las mujeres, ellos no están con la justicia, ellos están con los negocios”.

Como ejemplo expuso que los diputados y diputadas de oposición votaron en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de la Ciudad de México, ya que en su gestión exhibió múltiples casos de corrupción y fue la primera en iniciar una carpeta de investigación contra un fiscal por encubrir un feminicidio.

“Ernestina es una mujer honesta, de principios extraordinarios, es una mujer valiente; trabajé con ella con autonomía, pero trabajamos coordinadamente en la Ciudad de México para disminuir los índices delictivos y les puedo decir que la valentía de Ernestina no se encuentra en muchos, ni muchas en México”, reconoció.

Por su parte, Ernestina Godoy puntualizó que sin importar su cargo, siempre estará del lado de la justicia para garantizar que las mujeres vivan una vida de bienestar.

”Para mí no significa una derrota, hemos dado la batalla por la justicia con dignidad y entereza; hemos puesto a las víctimas en el centro y trabajado por mejorar la seguridad de las y los capitalinos. Nunca he creído que el fin justifica los medios, por ello no negociamos la ley, ni cedimos a presiones de liberar a dirigentes detenidos por corrupción o por explotación. De haber cedido habríamos logrado extender nuestra titularidad por cuatro años más, pero habríamos cruzado una línea que habría borrado las diferencias con aquellos que usan la función pública para actuar en contra de los ciudadanos. Eso es traición”, señaló.Consolidación de la primera etapa de la 4TLa precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que este año será la consolidación de la primera etapa de la autollamada Cuarta Transformación y el comienzo de la segunda.

En un spot publicado en redes sociales, Sheinbaum Pardo señaló que “hay algunos, muy pocos en realidad”, que no les gusta el proceso de la transformación que inició en el 2018 por razones ideológicas o porque algunos perdieron privilegios.

En ese sentido, hizo una recopilación de los “logros” de la actual administración como crecimiento económico, las reservas del Banco de México están históricas, y al mismo tiempo hay obras estratégicas y nuevos derechos como la pensión a adultos mayores.