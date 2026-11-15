A niño emprendedor no lo dejan entrar a evento de genios

El pequeño Dylan López Chable, un niño emprendedor de 10 años, acusó que no lo dejaron entrar al “Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026” realizado hace unos días en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y donde estuvieron presentes las niñas genio Daira y Xóchitl, a quienes la presidenta Claudia Sheinbaum ya ubica.

En dos videos compartidos en redes sociales, el menor, quien desarrolló el proyecto “Guardaditos con futuro Mined”, una alcancía en forma de nave espacial que impulsa la creatividad y emprendimiento de los menores, señaló que vio el evento desde su celular afuera de la sede de la SEP y tuvo que esperar cuatro horas para ingresar a las instalaciones, justo cuando todo había terminado.

“No me dejaron mostrar mis premios que gané en Colombia y yo lo único que quería era asistir al evento porque quería conocer los proyectos de los demás niños que han representado también a México como yo», lamentó.

Contó que pese a que sí pudo ingresar a las instalaciones de la SEP, solo fue para grabar un video en donde le preguntaron su edad, nombre, escuela y cuál era su emprendimiento.

“El personal que se quedó al último, terminando el video nos corrió, nos dijo que como ya habíamos obtenido lo que nosotros queríamos que ya nos fuéramos, y quiero aclarar que solamente quería convivir con los demás niños y compartir los mismos sueños”, añadió.

Busca representar a México en la NASA

Como parte de sus proyectos, el pequeño Dylan compartió que actualmente se está preparando para ir a representar a México a la NASA en la rama de Robótica, próximo a realizarse en mayo del 2027. “Por eso era importante para mí ese evento”, lamentó.

En este sentido, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el interés por la educación de los menores en México y los proyectos que desarrollan en el país.

“Yo sé que eres una buena persona y amas a los niños, espero conocerte pronto (y) poderte enseñar todos los premios que he ganado en Colombia representando a México”, le dijo a la mandataria federal.

Entre sus reconocimientos obtenidos, Dylan destacó además un cortometraje sobre el cuidado del medio ambiente que calificó como “un homenaje a los que limpian en la CDMX”.

Apoyo para comercializar alcancías de Dylan

Cabe destacar que durante la jornada de audiencia número 85 del Zócalo realizada el pasado 22 de septiembre, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, coincidió con el pequeño Dylan, quien acudió con su madre para hablar del desarrollo de su proyecto de la alcancía.

En un comunicado, se detalló que Brugada Molina recibió a la madre del menor, quien contó que su hijo ganó tres medallas en Colombia por la creación de una alcancía diseñada para enseñar a otros niños la importancia del ahorro.

Como parte del apoyo para el menor, la Jefatura de Gobierno ofreció al pequeño que pueda comercializar sus alcancías en las Utopías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la madre de Dylan, el pequeño fue seleccionado para representar a México en encuentros y actividades internacionales en la NASA y países como Egipto, Malta, París y Madrid.