A nosotros nos puso y nos debemos al pueblo

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó el origen de lo que llaman la Cuarta Transformación, “el pueblo de México dijo esta vez bajo la vía pacífica. A nosotros nos puso el pueblo y nos debemos al pueblo de México”.

Hizo alusión a lo que consideró una hazaña en el país, en los primeros seis años de la transformación, “13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza histórica. Pero además se logró reduciendo, disminuyendo la desigualdad. Antes éramos de los países más desiguales del mundo y ahora somos el segundo país menos desigual en el continente, tan solo después de Canadá”.

Salario mínimo aumentó

Señaló cuatro acciones claves para lograr la distribución de la riqueza y la disminución de la pobreza; el aumento al salario mínimo, “del 2018 al 2025, aumentó 135 por ciento en términos reales. Ahora la riqueza se distribuye. Quien posee las empresas le paga más al trabajador y tiene sus ganancias”.

La segunda, los programas de Bienestar; la tercera, se recuperó la capacidad de hacer obra pública, “evidentemente que hay inversión privada, la promovemos y la buscamos. Pero es fundamental que haya inversión pública en infraestructuras donde el privado nunca va a invertir”.

Y citó como cuarta acción la honestidad, “porque los recursos salen del pueblo, lo que se paga el impuesto se le regresa al pueblo en programas de Bienestar, en obra pública. Es decir, no a la corrupción”, advirtió Sheinbaum.

Entre las obras para la entidad, la presidenta se refirió al tren Saltillo a Nuevo Laredo, como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros en el país; la construcción de otro puente internacional también en Nuevo Laredo y en esa ciudad está por inaugurarse la Agencia Nacional de Aduanas.

En 2025, un millón recibirán programas del Bienestar

Al continuar en esta ciudad la gira de su Primer Informe de Gobierno, denominada la Transformación Avanza, dijo que al cerrar este año, Tamaulipas tendrá un millón 161 mil 351 beneficiarios del programa de Bienestar.

Ante unas 6 mil personas, que acudieron al evento en el Polyforum de Ciudad Victoria, y junto al gobernador Américo Villarreal, la presidenta dijo que esto representa apoyo directo del Gobierno de México a las familias tamaulipecas, sin intermediarios, y sin preguntar a qué partido pertenecen, de 22 mil 771 millones de pesos directamente al estado.

En tanto desde Coahuila, anunció una inversión de cerca de 650 millones de pesos como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, a través de la entrega de créditos para engorda con bajas tasas de interés, y la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

Caso Altos Hornos de México

La jefa del Ejecutivo informó que en cumplimiento a uno de sus 100 compromisos se garantizará justicia a los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y junto con ellos se recuperará la industria siderúrgica en esta entidad; además, recordó que el Gobierno de México continuará hasta el final la búsqueda de los mineros en Pasta de Conchos. “No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último minero. Es un gobierno que promueve la justicia”, aseguró.