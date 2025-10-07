A partir de qué fecha se podrá tramitar nueva CURP

Este 2025 el conocido documento de identificación oficial, CURP, comenzará un proceso de evolución para convertirse en la CURP Biométrica.

Además de la tradicional clave alfanumérica que ya se tiene, este nuevo documento incluirá datos biométricos, como huellas dactilares, escaneó del iris -de ambos ojos-, fotografía, firma electrónica, entre otras.

Se podrá tramitar en todas las entidades federativas de la República a partir del próximo 16 de octubre de 2025.

Para obtenerla podrás asistir a una de las oficinas del Registro Civil o algún módulo del Registro Nacional de Población (Renapo) de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a 14:30 horas.

En caso de que prefieras realizar el trámite en línea, puedes hacerlo ingresando a la plataforma digital Llave MX. Es importante recalcar que únicamente podrán realizar su registro en línea aquellas personas que cuenten con datos registrados previamente ante otras dependencias, como el INE o el SAT. Se espera que, para febrero de 2026, la emisión de este documento sea obligatoria.

Al ser un documento propuesto por el gobierno y que a partir de febrero de 2025 será obligatorio, la CURP Biométrica no tiene ningún costo.