A proceso 3 del CJNG por desaparición de buscador

Tres integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Favián “N”, Miguel “N” y Bryan “N”, presuntamente relacionados con la desaparición del padre buscador, José Juan Arias Corona, de Valle de Santiago, Guanajuato, fueron vinculados a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el jueves que un juez de Control procesó a los tres hombres, detenidos durante cateos realizados en domicilios de Guanajuato, por su posible participación en los delitos de desaparición cometida por particulares, posesión de narcóticos con fines de narcomenudeo y delincuencia organizada.

La institución precisó que como resultado de diversos actos de investigación y acciones de búsqueda, ejecutó cateos en tres domicilios en el estado de Guanajuato donde se logró la detención de los imputados, a quienes se les encontraron chalecos con las siglas del CJNG.

Durante su detención, se les aseguró droga, un arma de fuego y un teléfono celular de José Juan Arias Corona, desaparecido en Valle de Santiago, Guanajuato, el 28 de diciembre de 2025.