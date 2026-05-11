A proceso Roxana “N”, madre de Vicentito

Roxana “N”, madre de un menor que murió por un golpe de calor por ser olvidado dentro de una camioneta durante más de 12 horas en Mexicali, Baja California, fue vinculada a proceso y se le dictó prisión preventiva oficiosa.

Un juez de Control dictó la vinculación de la madre por su probable responsabilidad por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual y dio cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia inició alrededor de las 10:00 horas del sábado y concluyó cerca de las 2:00 de ayer domingo.

De acuerdo con el reporte de los servicios de emergencias, el pasado viernes, Roxana y el bebé habrían ido a un convivio, regresaron a casa esa noche, alrededor de las 23:00 horas; ella entró a la casa y dejó a su hijo en la silla para bebés.

Ella despertó alrededor del mediodía del sábado y fue hasta las 13:00 horas que salió a buscar a su hijo, quien ya había fallecido. El reporte del Servicio Médico Forense (Semefo) determinó que la causa de muerte fue por golpe de calor y detalló que las extremidades presentabas quemaduras de primer grado.

El sábado se realizó una marcha en Mexicali para exigir justicia para Vicente.