A trámite demanda de amparo de exsecretario

Una jueza federal admitió a trámite una demanda de amparo promovida el martes por Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, acusado del desvío de recursos para la reconstrucción por el sismo de 2017.

Buscado desde 2019 por la Interpol en más de 190 países, el exfuncionario solicitó la protección de la justicia a la titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Ruby Celia Castellanos, contra la orden de aprehensión librada en octubre de 2020.

Sin embargo, la jueza de amparo no suspendió la ejecución del mandamiento judicial en virtud de que no fue solicitado expresamente por el extitular de la Seduvi, quien es requerido por las autoridades judiciales de la capital del país.

El exfuncionario cuenta con varios mandamientos de captura vigentes.