Abandona EUA sesión del Consejo de Seguridad

Estados Unidos plantó este lunes a Francia en una sesión del Consejo de Seguridad en protesta por un mensaje en el que le reprocha haber dejado de ser “faro de los derechos humanos”.

El representante suplente de Estados Unidos en las sesiones de la Asamblea General, Dan Negrea, se ausentó de la sesión del consejo sobre Ucrania durante la intervención del embajador francés ante la ONU, Jérôme Bonnafont.

De vuelta en la sesión y tras referirse a la guerra entre Ucrania y Rusia, Negrea acusó a Francia de “fingir indignación moral” y pretender “dar lecciones al resto”.

Mensaje en redes

Esta reacción responde a un mensaje en X de la delegación francesa en la ONU en Ginebra en el que acusa a Estados Unidos de haber dejado de ser un referente para los derechos humanos por votar junto a Corea del Norte, Nicaragua, Malí y Rusia en contra de la renovación del mandato del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Negrea recordó que Washington ha apoyado a Francia “en todos los conflictos en los que sus libertades se han visto amenazadas” y aseveró que Estados Unidos a día de hoy “sigue siendo el faro de la libertad para el mundo”.

Por su parte, Bonnafont subrayó en su respuesta el papel de Francia en las recientes celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos.

“La Estatua de la Libertad, no muy lejos de aquí, se iluminó”, dijo en alusión a uno de los emblemas de Nueva York y del país, que Francia le regaló en 1886.