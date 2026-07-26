Abandonan 3 cabezas humanas en Temixco

El crimen organizado arrojó tres cabezas humanas en el poblado de Acatlipa, municipio de Temixco, distante cinco kilómetros de la capital del estado de Morelos.

Los restos humanos estaban tirados sobre la calle Vicente Guerrero, junto con dos bolsas de plástico color negras y cajas de cartón, en cuyo interior presuntamente había más partes de las mismas víctimas.

Un reporte preliminar arriba que alrededor de las 05:07 horas del sábado, vecinos alertaron a las autoridades por presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona.

El hallazgo provocó una fuerte movilización policiaca para localizar y detener a los presuntos responsables; sin embargo, los esfuerzos no dieron resultados.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios para integrar la carpeta de investigación.