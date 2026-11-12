Abandonan 500 mil perros y gatos al año en México

Cada año, alrededor de 500 mil perros y gatos son abandonados en las calles de México, país que ocupa el primer lugar en América Latina en abandono de animales de compañía y donde se calcula que existen 18 millones de caninos en situación de descuido, aseguró Aida del Carmen San Vicente Parada, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante el cuarto seminario “Necesidades y problemas sociales en México: Cuidados más allá de lo humano”, señaló que dicha situación también representa un problema de salud pública por la propagación de enfermedades como rabia, sarna, tiña y toxoplasmosis, además de parásitos como pulgas y garrapatas.

Explicó que los perros abandonados pueden presentar conductas agresivas debido al hambre lo que incrementa el riesgo de ataques contra transeúntes, especialmente niños y adultos mayores.

A ello se suma la acumulación de heces y orina en calles y parques, que deteriora los espacios públicos.

Destacó que aunque existen numerosas iniciativas de rescate, la manutención de los ejemplares, las campañas masivas de esterilización y el control sanitario requieren importantes recursos públicos y donativos privados.