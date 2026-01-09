Abandonan cuerpos desmembrados en Cuitzeo, Michoacán

Un grupo armado abandonó los cuerpos de cuatro personas desmembradas en un centro textilero del municipio de Cuitzeo, Michoacán.

Los restos humanos estaban al interior de 10 costales, tirados afuera de un complejo de locales conocido como Texticuitzeo, informó la Fiscalía de Michoacán.

En el lugar, los criminales le prendieron fuego también a siete locales comerciales y dispararon sus armas de fuego.

Con relación a este hecho, la FGE indicó que ya inició una carpeta de investigación con relación a estos hechos registrados al exterior de las instalaciones de la plaza de Texticuitzeo, ubicada sobre la carretera Morelia-Salamanca.

Dijo que al tener conocimiento sobre este hecho, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (Uspec) se constituyó en el lugar, donde se realizaron actos de investigación, localizando sobre la superficie del exterior de dicha plaza un total de diez costales plastificados de color blanco en cuyo interior se encontraron cuatro cuerpos desmembrados, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.