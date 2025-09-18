Abaten a dos integrantes de grupo armado

Elementos del Ejército Mexicano abatieron a dos integrantes de un grupo armado que se movilizaba en una parte del Cerro Colorado, mismos que abrieron fuego contra las fuerzas federales.

Los reportes refieren que los militares patrullaban sobre una brecha que comunica a Caltzontzin, municipio de Uruapan, con Ziracuaretiro, cuando fueron atacados con fusiles de asalto y explosivos, a la altura de la comunidad de San Andrés Coru.

Al repeler la agresión, los elementos de Defensa abatieron a dos de los criminales y a pesar de que se habla de más delincuentes lesionados, no ha sido confirmado.

A esa zona de la región aguacatera arribó personal de Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal de Ziracuaretiro, en apoyo al Ejército Mexicano.

Hasta la tarde de este miércoles, los tres órdenes de gobierno mantienen la vigilancia y el despliegue de sus elementos para dar con los demás responsables de ese ataque.

Aseguran armas y un explosivo

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán anunció a través de redes sociales que derivado de la agresión, se aseguraron armas de fuego y un artefacto explosivo.

Además, mencionaron que elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos se moviliza en la zona para la desactivación de una granada.

Finalizaron mencionado que en la región se fortalecieron las labores de seguridad y se incrementó la operatividad de la Guardia Civil.