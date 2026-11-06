Abaten a El General, líder del Cártel Nuevo Imperio

Edgar Aarón “N”, conocido como “El General” o “el Lic”, fundador y líder del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuando repelieron una agresión.

A través de X, el secretario Omar García Harfuch dijo que que se cumplimentaba una orden de aprehensión por crimen organizado en el Estado de México (Edomex) cuando elementos de dicha dependencia fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

“Al repeler la agresión, este sujeto perdió la vida”.

De acuerdo con él, Edgar Aarón era investigado por despojo, extorsión, secuestro, homicidio, lavado de dinero, robo de combustible y narcotráfico hacia Estados Unidos y Canadá.

Ordenó matar a Milton Morales: Harfuch

Derivado de investigaciones, es identificado como autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido en el municipio mexiquense de Coacalco de Berriozábal el 21 de julio de 2024. “No olvidamos a Milton, su entrega y su compromiso con la seguridad de la Ciudad de México y de nuestro país”.

“Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”, expresó García Harfuch.

Además, el 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de EU lo sancionó porque le habría dado protección en México a Ryan James Wedding y usó contactos policíacos para localizar objetivos para dicha organización criminal.

Finalmente, detalló que en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) e instituciones del Gabinete de Seguridad continuarán con las labores de inteligencia e investigación con el objetivo de identificar y detener a los demás integrantes de este cártel y desmantelar sus redes criminales.