Abaten a Nemesio Oseguera en operativo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó el deceso de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, Jalisco.

Por medio de un comunicado, detalló que con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención.

Explicó que durante la operación el personal militar fue atacado, por lo que en defensa repelieron la agresión, lo que culminó con cuatro integrantes del CJNG fallecidos y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México (CDMX), entre ellos se encontraba “El Mencho”.

La Secretaría de Defensa también destacó la detención de otros dos integrantes del cártel, así como el aseguramiento de armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes (capaces de destruir aeronaves y vehículos blindados).

Cooperación bilateral con EE. UU.

La Defensa apuntó que en dicha operación, además de los trabajos de inteligencia militar, se contó con información complementaria por parte de las autoridades estadounidenses.

Fox News, citando a un funcionario de Defensa de Estados Unidos, señaló que el ejército estadounidense desempeñó un importante papel de apoyo en la operación, pero que fue el Ejército Mexicano el que llevó a cabo la operación.

García Harfuch reconoce a Defensa

Por medio de su cuenta de X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció a los integrantes de la Sedena tras el operativo donde falleció “El Mencho”. “Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1”, escribió el funcionario.

Fallece en el operativo

Fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante operativo de seguridad. Se confirmó que falleció siendo trasladado a la CDMX.

Un fuerte convoy de la Guardia Nacional escoltó una ambulancia forense de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicadas sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El despliegue de seguridad, integrado por múltiples unidades y personal armado, generó expectación entre automovilistas y transeúntes a lo largo de la ruta, debido a la magnitud del operativo y al cierre momentáneo de algunos carriles.

De acuerdo con versiones extraoficiales, la ambulancia forense trasladaría el cadáver de Nemesio Oseguera Cervantes para la realización de los peritajes correspondientes por parte de autoridades federales.

¿Quiénes son los herederos del imperio del CJNG?

Según informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el michoacano se posicionó desde 2020 como el objetivo prioritario número uno, superando en la lista de los más buscados a figuras históricas como Ismael “El Mayo” Zambada y Rafael Caro Quintero.

Ante este vacío de poder, la mirada de las agencias de inteligencia se posa sobre la estructura familiar de Oseguera. El linaje de los Oseguera González mantiene una relevancia histórica en el control financiero y operativo de la organización que, según el Departamento del Tesoro de los EE. UU., domina gran parte del tráfico de drogas sintéticas hacia el norte.

De acuerdo con los registros de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el núcleo central está compuesto por su esposa y tres hijos identificados, quienes han ocupado roles estratégicos en el blanqueo de activos y la logística:

- Rosalinda González Valencia (esposa): Conocida como “La jefa”. Pertenece a la familia de “Los Cuinis”. Ha sido detenida en dos ocasiones (2018 y 2021) en Zapopan, Jalisco. Se le señala como la principal administradora de los recursos económicos del grupo.

- Rubén Oseguera González (hijo): Apodado “El Menchito”. Antes de su extradición a Washington en 2020, era considerado el segundo al mando. El Departamento de Justicia lo identifica como el encargado de la producción de drogas sintéticas y el tráfico de armas.

- Jessica Johanna Oseguera González (hija): Conocida como “La Negra”. Detenida en Estados Unidos en 2020. Su rol se centraba en el manejo de empresas fachada (como Mizu Sushi Lounge y Onze Black) para lavar dinero del cartel.

- Laisha Michelle Oseguera González (hija): Es la hija menor. Las autoridades federales la vinculan operativamente tras la desaparición de elementos de la Secretaría de Marina en 2021, como una presunta respuesta a la captura de su madre.

- Abigael González Valencia (cuñado): Líder de “Los Cuinis” y hermano de Rosalinda. Detenido en 2015, es considerado el cerebro financiero más importante de la organización y el nexo con redes de narcoinsurgencia en Sudamérica.

- Los hermanos González Valencia (cuñados): Al menos 12 hermanos conforman el clan de “Los Cuinis”, todos vinculados por la DEA con operaciones de lavado de dinero y gestión de activos en Europa y Asia.

- Antonio Oseguera Cervantes (hermano): Conocido como “Tony Montana”. Detenido este domingo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se le identifica como el encargado de la adquisición de armamento y la coordinación de esquemas de corrupción institucional.