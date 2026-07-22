Abaten a presunto jefe de sicarios de cártel

Durante un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de varias corporaciones de seguridad en Manzanillo fueron abatidos un supuesto jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su escolta.

Las autoridades estatales informaron que los hechos se derivaron de un operativo desplegado específicamente contra una célula de este grupo delictivo en el que intervino personal de la La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Colima, de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

En un primer momento los agentes de seguridad detuvieron a Yanet “N”, presuntamente vinculada con el grupo delictivo, además aseguraron armamento, droga y cargadores.

Más adelante, mientras el operativo seguía en curso, las fuerzas de seguridad fueron agredidas a tiros por varios sujetos y repelieron la agresión.

Como resultado del enfrentamiento fue abatida una persona identificada como Miguel “N”, alias “El Topo”, quien se presume es jefe de sicarios de la célula del CJNG contra la que se enfocó el operativo.

En el tiroteo también murió el escolta del presunto jefe de sicarios, identificado como Enrique “N”, alias “Cobos”.

En el lugar fueron aseguradas dos armas largas, diversos cartuchos y casquillos percutidos.