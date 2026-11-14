Abaten a seis presuntos integrantes de un cartel

Seis presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron abatidos en un enfrentamiento con elementos del Ejército, Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer viernes 13 de noviembre, en la comunidad La Aldea de esta ciudad.

De acuerdo a indicios, los fallecidos presuntamente pertenecían a la célula “Los Aldeanos” del CJNG.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó que las corporaciones realizaron una intervención conjunta en atención a una denuncia ciudadana al 089 sobre la presencia de personas armadas, que derivó en un enfrentamiento armado, en donde seis presuntos agresores fallecieron, y se aseguraron trece armas de fuego.

En un comunicado explicó que, durante el despliegue, elementos estatales fueron agredidos con disparos provenientes de la azotea de un inmueble, los cuales impactaron al menos una unidad oficial.

Dijo que ningún integrante de las instituciones participantes resultó lesionado.

Describió que en el lugar fueron aseguradas nueve armas largas, cuatro armas cortas, cargadores, cartuchos, chalecos y cascos balísticos, así como tres vehículos y un envoltorio con hierba de características similares a la marihuana.

En el punto localizaron prendas con insignias alusivas al CJNG y referencias a un grupo identificado como “Los Aldeanos”.

Los inicios serán materia de investigación para determinar su origen y posibles vínculos con organizaciones delictivas.