Abiertas, 8 carpetas por el caos del bloque negro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abrió ocho investigaciones por delitos cometidos por el llamado bloque negro en las inmediaciones del estadio Ciudad de México durante la inauguración de la Copa del Mundo 2026, el pasado 11 de junio, dio a conocer la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal detalló que una de estas investigaciones se abrió por lesiones a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual cuenta con personas detenidas.

“En su momento se dio libertad a las personas que se detuvieron; tenemos la investigación todavía en curso, recabando pruebas para definir si vamos a judicializar y en qué casos”, dijo.

Bertha Alcalde precisó que se abrió una carpeta de investigación por daños, además de otras indagatorias que se abrieron sin detenidos, a partir de las denuncias que han presentado distintos comercios de la zona que fueron afectados. Se trata de tres carpetas relacionadas con daño a la propiedad y tres por daño y robo.

“Hay distintos negocios en donde, además de sufrir daños, hubo robos de mercancías y, a partir de esto, estamos investigando”, indicó.