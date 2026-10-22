Abogado asegura que no hay prueba de traición

Héctor Villasana, abogado del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, informó que no existe un solo video, bitácora o un dato de prueba que pueda colaborar la acusación del Ministerio Público de traición a la patria en contra de su cliente y por el cual le fue dictada prisión preventiva.

“¿En que sustenta la FGR la traición a la patria? En el hecho de que el licenciado Jáuregui en el carácter fiscal general del estado y por la función que tenía, dicen ellos en vía argumentativa, que autorizó que se llevará a cabo este operativo con la participación de estos agentes norteamericanos, pero no hay un solo dato de prueba que acredite esta situación”, afirmó la parte defensora.

Comparaciones

Señaló que el martes se llegó al absurdo por parte del Ministerio Público al decir que el caso de Jáuregui Moreno se podía comparar a lo que pasaba en Venezuela e incluso si no había un castigo ejemplar hacia él, el gobierno de Estados Unidos podía introducirse a México y ejecutar una acción como la que ocurrió con Maduro.