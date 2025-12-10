Abogado de “El Mayo” solicita posponer fecha de audiencia de sentencia

La defensa de Ismael “El Mayo” Zambada solicitó este martes posponer la fecha de sentencia del exlíder del Cártel de Sinaloa, y aludió a que parte de la evidencia “se ubica en zonas de México con alto nivel de violencia e inestabilidad”.

Solicitud de cambio

En un documento dirigido al juez Brian Cogan, de la corte del Distrito Este de Nueva York, el abogado Frank Pérez solicita posponer 90 días la fecha de audiencia de sentencia, programada actualmente para el 12 de enero de 2026, a las 10:00, hora local.

Pérez alegó que necesita más tiempo para preparar el “memorándum de sentencia” a nombre de Zambada. Explicó que “una parte sustancial” de la “evidencia de mitigación se debe obtener de individuos ubicados en regiones de México que actualmente experimentan altos niveles de violencia e inestabilidad”.

Ello, abundó, ha creado complicaciones logísticas para “organizar conversaciones, obtener cartas y asegurar otra información de contexto de parte de testigos y familiares”. Señaló que ha habido retrasos en viajes y comunicaciones y que algunos de los individuos requeridos apenas confirmaron su disponibilidad para asistir.

Aplazamiento de la fecha

Pérez subrayó que el aplazamiento “se hace de buena fe y no con el propósito de retrasar” el proceso. El abogado aseguró que su intención es presentar un memorándum “que ayude a la Corte a emitir su sentencia”.

El defensor detalló que ya habló con Francisco J. Navarro, fiscal asistente en el caso, y que éste no se opone al aplazamiento de la fecha de sentencia.

En agosto pasado, “El Mayo” se declaró culpable de los cargos de narcotráfico que se le imputan. También admitió que sobornó a policías, mandos militares y políticos mexicanos a lo largo de tres décadas para facilitar sus actividades criminales.