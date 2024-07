Abogado dice que Mayo fue secuestrado por el Chapito

Medios como el Times y el The Wall Street Journal han dicho que engañó a Ismael “El Mayo” Zambada para entregarlo a las autoridades en suelo estadounidense. Cortesía

Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue “secuestrado” por Joaquín Guzmán López, según una nueva declaración del abogado Frank Perez.

El Mayo y Guzmán López fueron detenidos el jueves en El Paso, tras volar a esa zona. Según la defensa de Zambada, “mi cliente nunca se rindió o negoció términos con el gobierno estadounidense. Joaquín Guzmán Loera secuestró a la fuerza a mi cliente”, dice Pérez a Los Angeles Times.

“Fue emboscado, tirado al suelo y esposado por seis hombres en uniformes militares y Joaquín”, reportó Keegan Hamilton.

“Sus piernas fueron atadas y una bolsa negra fue colocada sobre su cabeza”, sigue el relato de Pérez al medio estadounidense. “Entonces fue aventado a la parte trasera de una camioneta pickup y llevado a una pista de aterrizaje”.

Dice que su cliente fue “forzado” a abordar un avión y “sus piernas atadas al asiento por Joaquín y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad”.

Menciona, además, que “las únicas personas en el avión eran el piloto, Joaquín y mi cliente”. Perez había mencionado anteriormente a Los Angeles Times y otros medios que su cliente no se entregó voluntariamente.

Según Pérez, Zambada fue engañado cuando lo llamaron a una reunión con Guzmán López; El Mayo viajaba con un ligero equipo de seguridad. Tomado por sorpresa, Zambada fue dominado por Guzmán López y sus hombres, según la versión del abogado.

Así, luego de versiones no confirmadas de una entrega pactada, varios medios como El New York Times y el Wall Street Journal reportaron que Ismael Zambada fue llevado con engaños a Estados Unidos, según información obtenida por oficiales.

Con la declaración de Pérez cobra fuerza esta nueva versión, la de un secuestro o abducción en pleno territorio mexicano.

Guzmán López enfrenta acusaciones federales en Chicago y Washington, D.C., por tráfico de drogas y su papel de liderazgo en el Cártel de Sinaloa. Los registros judiciales no muestran que haya presentado ningún tipo de declaración. Su abogado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, indicó el medio estadounidense.

Conflictos en defensa del Mayo Zambada

Durante la audiencia para de presentación del Mayo Zambada, la jueza Anne T. Berton informó que hay un conflicto pendiente de otro abogado, de nombre Ray Velarde, para representar al capo.

Esto, porque sólo se presentó Frank Pérez y aún falta otro de los abogados.

En diversos medios como el The New York Times y The Journal Times han afirmado que el Mayo Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, mientras que esta última declaración podría tratarse de un “levantón”.

El Chapito entregó al Mayo para obtener beneficios

Guzmán López entregó a Ismael “El Mayo” Zambada y “al hacerlo, también pudo haber aumentado sus propias posibilidades de obtener un trato favorable para él y su hermano más cercano, Ovidio Guzmán López, quien ya estaba bajo custodia federal de los Estados Unidos”, reportó el diario The New York Times.

Se había programado una audiencia de lectura de cargos y detención para el 31 de julio, pero Zambada renunció a su derecho a comparecer ante el tribunal para dicha audiencia. Estará representado por su abogado Frank A. Pérez, de Dallas. El capo comparecerá el 1º de agosto en El Paso. La fecha límite para buscar un arreglo y se declare culpable es el 11 de septiembre.