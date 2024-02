Integrantes de la Asociación de Abogados Independientes del Estado de México, en el Distrito Judicial Cuautitlán, protestaron frente al edificio de los Juzgados Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, señalando irregularidades en el nuevo sistema colmena.

El sistema colmena, refieren, prometía agilizar los trámites y concentrar en un solo lugar diversas materias; sin embargo, se han encontrado obstáculos en los trámites como no poder hablar directamente con los jueces o secretarios de acuerdo para empatar criterios y agilizar, retrasando los casos para los ciudadanos.

Además exigen la renuncia del titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuéllar, pues consideran que impone requisitos como la certificación, a la cual se oponen pues consideran que solo la Secretaría de Educación Pública puede hacerla y no a través del Poder Judicial del Estado de México (PJEM).

“No estamos negados a la capacitación o actualización, pero como siempre lo había llevado a cabo el sistema judicial, de forma gratuita y no con una cuota de 20 mil pesos más IVA por materia; pensemos también en los egresados que vienen de la carrera, el trabajo que les cuesta pagar su título y todavía pagar las certificaciones, no es justo y no es correcto”, declaró el abogado Humberto Mejía, enlace de la Asociación de Abogados Independientes del Estado de México.

Esta acción de protesta también se realizó en municipios como Ixtapaluca, Zumpango, Ecatepec y Toluca, en donde también pidieron que cambien los procesos para no entorpecer los procesos legales, asegurando que seguirán manifestándose en caso de que no cambie la situación.