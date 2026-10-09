Abordan CSP y Johnson seguridad, frontera y T-MEC

Después de casi dos horas y media, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, salió del encuentro en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien abordó temas como la seguridad, frontera segura y el T-MEC.

En redes sociales, la mandataria federal agregó que acudieron integrantes de la Cámara de Comercio de EE.UU. “Conversamos sobre la confianza en México que asegura la inversión de empresas estadounidenses y la importancia de mantener la relación comercial para el bienestar de ambos países”, comentó.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, comentó a la salida de dicha reunión que el embajador estadounidense reconoció la labor del país en materia de seguridad y contra fentanilo.

Indicó que se abordó en el encuentro que “México ha hecho su parte para que tengamos y compartamos una frontera segura” y “lo que ha hecho México para lograr mejorar la seguridad y desde luego con la participación, la colaboración de la inteligencia de los Estados Unidos”.

Negocian disminución de aranceles

Al destacar que se avanza en el T-MEC, declaró que existe un enfoque en la negociación de la reducción de los aranceles de la sección 232 que afectan al sector automotriz, al acero, al aluminio, al cobre y a los componentes.

Detalló que la mandataria federal no nada más escuchó a los sectores, más bien a cada uno de los empresarios de Estados Unidos que asistieron a Palacio Nacional.

Afirmó que los empresarios salieron muy contentos de tener esta oportunidad del diálogo abierto en la que hubo una respuesta de la presidenta Sheinbaum a cada una de las peticiones que hicieron las empresas.

Anuncian inversiones y proyectos

Por otro lado, la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, Regional y Relocalización, Altagracia Gómez Sierra, mencionó que asistió una “delegación muy grande”.

Refirió que en el encuentro hubo anuncio de inversiones “y de otras que ya se han venido dando”. “Se anunciaron buenos proyectos, buenas inversiones”, comentó.