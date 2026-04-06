Abran el maldito estrecho de Ormuz: amenaza Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con desatar “el infierno” en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear el estrecho de Ormuz.

“El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual”, escribió Trump en un su red social Truth Social.

En una publicación llena de palabras altisonantes, Trump dijo: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno. ¡Ya lo verán! Alabado sea Alá”.

Ultimátum

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington (18:00 en México) el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho de Ormuz.

El cierre de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, ha sido una de las consecuencias más desestabilizadoras derivadas de la guerra en Medio Oriente, iniciada el pasado 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Trump prometió que si Irán no resuelve esta situación antes del plazo, destruirá sus centrales eléctricas. Tal ataque podría presionar al alza, aún más, los precios de la energía, el combustible y de las cadenas de suministro, en un contexto en el que se encuentran disparados.

La publicación de Trump contrastó con las declaraciones que hizo a Fox News, en las que afirmó que “hay muchas posibilidades de que mañana se llegue a un acuerdo. Ahora mismo están negociando”.

En caso de no llegar a un acuerdo, dijo estar “pensando en volarlo todo por los aires y apoderarse del petróleo”.