Abre Conavi registro para Vivienda en 26 estados

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) activó una nueva etapa de registro para el programa Vivienda para el Bienestar 2026, dirigido a personas que no cuentan con una vivienda propia ni tienen acceso a créditos del Infonavit o Fovissste. El proceso ya está en marcha y solo permanecerá disponible durante un periodo limitado.
La convocatoria busca beneficiar a familias con ingresos bajos mediante un esquema que ofrece acceso a una casa o departamento con financiamiento accesible y sin intereses. Además, las autoridades recordaron que el trámite es completamente gratuito.
Inscripción
El periodo de inscripción para la convocatoria de la Conavi 2026 comenzó el 20 de julio y concluirá el 2 de agosto. Durante estas fechas, las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a los módulos habilitados por la Comisión Nacional de Vivienda y la Secretaría del Bienestar.
Los módulos solo estarán disponibles en los municipios donde se desarrollarán las viviendas contempladas dentro del programa durante 2026, por lo que es importante verificar si la localidad forma parte de esta etapa antes de acudir.
Las sedes, municipios participantes y calendario de atención pueden consultarse en el portal oficial de Conavi.
La Vivienda para el Bienestar está dirigida a personas que actualmente no cuentan con una vivienda propia y que tampoco son derechohabientes del Infonavit o Fovissste.
Además, uno de los requisitos principales es percibir ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos y realizar el registro dentro del periodo establecido por las autoridades.