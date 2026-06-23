Abre el partido guinda registro de aspirantes

La mañana de ayer lunes arrancó el registro de quienes aspiran a ser candidatos a gobernador bajo las siglas de Morena. Los primeros registros se hicieron vía internet para aspirar por la candidatura del partido guinda al gobierno de Aguascalientes.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, destacó que los ciudadanos que se inscriben reciben una carta compromiso que firman aceptando que conocen la convocatoria y se comprometen a respetar sus reglas.

Además, en la misma carta compromiso, aceptan que Morena tome sus datos para solicitarle a las autoridades federales información sobre sus antecedentes en materia de seguridad y posibles vínculos con la comisión de delitos. Sumado a eso, se sigue solicitando como requisito presentar una carta de no antecedentes penales.

El proceso contempla registros presenciales y en línea hasta el 27 de junio, además de una etapa de evaluación interna y encuestas para definirlos.

Este lunes solamente se registraron aspirantes para caminar hacia la candidatura de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Harfuch presente en pasarela

Mientras tanto, afuera del World Trade Center (WTC), donde se lleva a cabo la pasarela de aspirantes a ser candidatos de Morena a gobernador, se venden cobijas y llaveros con la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Las primeras se ofertan en 200 pesos y los segundos en 500.

En los puestos ambulantes que se encuentran fuera, los vendedores aseguraron que la figura del secretario es lo que más se vende en este tipo de eventos.

“Se venden mucho los ‘amlitos’, pero últimamente, sobre todo las señoras, buscan la imagen de Harfuch; hay quien como que no se anima a llevarse la cobija, pero sí se lleva el llaverito. Algo más discreto”, afirmó uno de los vendedores.

También se ofertan cobijas con la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su retiro y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su oficina. En uno de los puestos existe la oferta de que, si te llevas tres cobijas, te dejan la compra en 500.