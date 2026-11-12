Abre INE la contratación para supervisores

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió la convocatoria para la contratación de supervisoras y supervisores electorales, así como a capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, cuyas actividades contribuirán a las tareas de preparación electoral, integración de casillas y asistencia durante la organización de los comicios del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

A través de un comunicado, explicó que las personas ciudadanas interesadas podrán hacer su registro en línea en la plataforma https://ine.mx/convocatoria-para-supervisores-capacitadores-electorales-2026-2027/, la cual permanecerá disponible las 24 horas del día hasta el siguiente 7 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos?

Detalló que dicha convocatoria establece como requisitos contar con acta de nacimiento o carta de naturalización, Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial de elector vigente, comprobante de domicilio, constancia de estudios, Registro Federal de Contribuyente (RFC) y una escolaridad mínima requerida de educación secundaria.

Precisó que las personas aspirantes deberán contar con disponibilidad de tiempo completo, incluidos fines de semana, días festivos y diferentes horarios, derivados de las tareas de campo que demanda el proceso electoral.

Puntualizó que entre las actividades de ambas figuras sobresalen la visita, capacitación y asistencia electoral dirigidas a la ciudadanía que se desempeñará como funcionariado de mesas directivas de casilla durante la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2027.