Abre inscripciones Rosario Castellanos

La Universidad Nacional Rosario Castellanos lanzó su convocatoria para el ciclo escolar 2026, donde los interesados podrán estudiar una variedad de carreras como: Administración y Comercio, Filosofía e Historia, Psicología, Comunicación, entre otras licenciaturas.

Cabe destacar que el ingreso a la universidad es gratuito y del mismo modo el proceso de selección no incluye hacer examen de admisión.

La convocatoria para inscribirse a la Universidad Rosario Castellanos inició el pasado 13 de noviembre y tendrá como fecha límite el 27 de noviembre a las 23:59 horas.

Para registrarse en la convocatoria es necesario ingresar al sitio oficial de la Universidad: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/. Los requisitos para poder registrarte son, contar con certificado de bachillerato o con una constancia o historial académico que acredite el avance de 100 % de los créditos en dicho nivel, además deben contar con un correo electrónico.

Una vez registrados, los aspirantes deberán cursar el Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellano (PIRC), que inicia el 1 de diciembre a las 18:00 horas y concluye el 21 de diciembre a las 23:00 horas.