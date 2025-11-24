﻿﻿
SÍGUENOS
NacionalNación

Abre inscripciones Rosario Castellanos

Noviembre 24 del 2025

La Universidad Nacional Rosario Castellanos lanzó su convocatoria para el ciclo escolar 2026, donde los interesados podrán estudiar una variedad de carreras como: Administración y Comercio, Filosofía e Historia, Psicología, Comunicación, entre otras licenciaturas.

Cabe destacar que el ingreso a la universidad es gratuito y del mismo modo el proceso de selección no incluye hacer examen de admisión.

La convocatoria para inscribirse a la Universidad Rosario Castellanos inició el pasado 13 de noviembre y tendrá como fecha límite el 27 de noviembre a las 23:59 horas.

Para registrarse en la convocatoria es necesario ingresar al sitio oficial de la Universidad: https://rcastellanos.cdmx.gob.mx/. Los requisitos para poder registrarte son, contar con certificado de bachillerato o con una constancia o historial académico que acredite el avance de 100 % de los créditos en dicho nivel, además deben contar con un correo electrónico.

Una vez registrados, los aspirantes deberán cursar el Programa para el Ingreso a la Universidad Nacional Rosario Castellano (PIRC), que inicia el 1 de diciembre a las 18:00 horas y concluye el 21 de diciembre a las 23:00 horas.

﻿