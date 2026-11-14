Abre investigación por presunta corrupción en INE

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió formalmente una carpeta de investigación por el caso de presunta corrupción y conflicto de interés durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Fuentes federales informaron que el asunto se turnó a María de Luz Mijangos Borja, fiscal especializada en Materia de Combate a la Corrupción, quien llevará las diligencias sobre este escándalo que sacudió al órgano electoral más importante del país.

Derivado de lo anterior, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó el apoyo de la Policía Federal Ministerial (PFM) para realizar diversas actuaciones en sedes del INE.

Primeras diligencias

Agentes realizaron durante el jueves los primeras procedimientos de inspección en la Torre Zafiro, sede de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, que encabezó Mario Alfonso Burciaga Esparza, uno de los exfuncionarios que aparecen en el video de la cena con José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor favorito de Guadalupe Taddei.

Este viernes, las inspecciones continuaron para recabar información e indicios que se integrarán a la carpeta de investigación.

En entrevista, Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, informó que los elementos de la FGR inspeccionaron la Dirección de Recurso Materiales y Servicios que se ubica en la Torre Zafiro,

Asimismo, afirmó que la autoridad ministerial hizo requerimientos de información a la Secretaría Ejecutiva, la cual estuvo encabeza por Claudia Arlett Espino, pero no de la oficina de la presidencia.

“El tipo de información depende de lo que ellos nos soliciten, puede ser desde un acuerdo, puede ser un oficio, puede ser una requisición, pueden ser contratos, ellos determinan qué necesitan revisar. Qué revisan, documentos, en el trámite de los documentos justo todo esto, si van a revisar un contrato, deben revisar todo el procedimiento que se realizó”, comentó.

El consejero Martín Faz reveló que el INE “sugirió” a la Fiscalía Anticorrupción en qué áreas hacer las diligencias como Recursos Materiales y los contratos de material electoral.