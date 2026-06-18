Abre la puerta a regular uso del teléfono en jóvenes

La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su preocupación ante el tiempo en pantalla que pasan las niñas, niños y adolescentes (NNA) viendo videos en vez de jugar, estudiar o convivir en familia. En su mañanera, indicó que el uso de celulares e Inteligencia Artificial (IA) tiene que regularse en México y exhortó a implementar debates con padres de familia y profesores.

“No hay ley de Inteligencia Artificial y es algo que tiene que ocurrir, o sea, sí tiene que haber regulación. Y también estamos viendo el uso de la pantalla sobre todo de las niñas y los jóvenes. México tiene un altísimo número de horas que ven en la pantalla y tiene consecuencias en su salud y en la socialización”, expresó.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 17 de junio, la mandataria señaló que hay muchos estudios y encuestas que muestran que el uso excesivo de pantallas aumenta la ansiedad y afecta a la higiene del sueño, especialmente de niñas y niños.

“El exceso de uso de la pantalla, además de los algoritmos que se usan en la mayoría de las plataformas, sí representa problemas. Hicimos un censo, más de un millón 200 mil jóvenes de universidades y maestros usan (IA) y es también muy alto. Entonces, no quiere decir que no deba usarse la inteligencia artificial, es una herramienta muy importante. Pero sí es muy importante que en México abramos esa discusión y tomemos decisiones pronto”, declaró.

Este sexenio vamos a electrificar todo el país

En otro tema, la mandataria destacó que en la conferencia matutina se brinda justicia social en materia de acceso a la vivienda, a la salud y a la electricidad, ejemplo de ello es el Programa de Justicia Energética que tiene la meta de electrificar, hacia el 2028, a todo el país (99.99 por ciento), a través de más de 45 mil obras y una inversión de 21 mil 377 millones de pesos (mdp).

“México tiene un 98.5 por ciento de electrificación. Y las comunidades que no están electrificadas son comunidades muy aisladas, pequeñitas, pero decidimos que este sexenio vamos a buscar electrificar prácticamente todo el país (...) “Hoy fue justicia social en La Mañanera: acceso a la vivienda, acceso a la salud de forma innovadora y vamos con acceso a la electricidad”, resaltó en la conferencia matutina: “Las Mañaneras del Pueblo”.

Evita hablar sobre plan político entre Morena, PVEM y PT

Este miércoles, la mandataria federal rechazó opinar sobre el plan político y alianza entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), mismo que definirán este miércoles rumbo a las elecciones de 2027, donde se disputarán 17 gubernaturas.

“Ya no opino yo, le corresponde ya a las dirigencias de los partidos”, respondió brevemente.

CSP opina sobre temas de consulados de México en EE. UU.

Y ante supuestas denuncias de connacionales en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los consulados sean usados para la promoción política, personal o de asociaciones civiles.

Sheinbaum Pardo instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, revisar casos de supuesto uso indebido de los consulados.

Y en otro tema, la jefa del Ejecutivo federal destacó la reducción de delitos de alto impacto en el país y lo atribuyó a la estrategia implementada por todo el Gabinete de Seguridad. Ayer martes 16 de junio, se registraron 27 víctimas de homicidio doloso, cifra más baja en México en más de una década.