Abre Senado Centro de Acopio para damnificados

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció que propondrá que cada uno de los 128 senadores donen 15 días de su salario a las familias damnificadas por las lluvias torrenciales en Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

Al poner en operación el Centro de Acopio del Senado, en la plaza Luis Pasteur, la legisladora convocó a sus contrapartes de todos los grupos parlamentarios a ser solidarios con quienes sufren por esta tragedia.

“Desde el Senado de la República planteamos que hubiera un apoyo por parte de los 128 senadores y senadoras de la República, para que haya un recurso que se pueda donar y con este recurso desde luego comprar desde cuestiones fundamentales para la situación, para poder estar apoyando en estos momentos”, detalló.

La presidenta del Senado aclaró que aún no hay un acuerdo entre los senadores, por lo que se trata solo de una propuesta que pondrá a consideración del pleno en la sesión de este martes.