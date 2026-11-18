El dirigente nacional de Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, abrió la posibilidad de postular al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, a una diputación federal en 2027 y llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a sacar las manos del proceso electoral, al acusarla de utilizar el poder del estado para atacar a su partido.

En conferencia de prensa, reconoció que Córdova, quien forma parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Somos, no estaba considerado inicialmente para un cargo de elección popular, pero aseguró que los señalamientos del oficialismo contra el exconsejero electoral han llevado a la dirigencia a reconsiderar esa posibilidad.

“La verdad no lo teníamos contemplado, pero nos están haciendo voltear a verlo como una posibilidad”, expresó Acosta Naranjo, quién aclaró que todavía no han definido candidaturas para los comicios del próximo año.

El dirigente también pidió a Sheinbaum dejar de intervenir en la contienda electoral y promover un acuerdo entre las fuerzas políticas para recuperar la confianza en el INE, en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y nombramientos dentro del organismo.

“Que saque las manos de las elecciones”, exigieron representantes de Somos, quienes informaron que presentaron una queja ante el INE contra la mandataria y 12 gobernadores de Morena por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional.

Medidas cautelares

También solicitó medidas cautelares para impedir que funcionarios públicos utilicen recursos gubernamentales o sus cargos para favorecer o perjudicar a partidos políticos durante el proceso electoral.

Y acusó a Sheinbaum de dedicar varias conferencias matutinas a cuestionar a Somos, sosteniendo que el gobierno busca debilitar a esa fuerza política antes de las elecciones de 2027.

“Está usando toda la fuerza del estado para aplastar a Somos”, afirmó.

Cuestionó que las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones del organismo no hayan avanzado contra los responsables y rechazó que la incorporación de exfuncionarios electorales a Somos implique alguna responsabilidad de su partido.