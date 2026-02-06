Abren 110 investigaciones contra servidores de la FGJ

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió 110 expedientes por señalamientos de conductas delictivas atribuidas a sus servidores públicos, de los cuales 67 surgieron de oficio y 43 provinieron de denuncias formales, tras la difusión de publicaciones en redes sociales y otros medios.

Entre ellos se encuentran 10 integrantes de la corporación mexiquense adscritos a la región de Tecámac, que en la tercera semana de enero fueron suspendidos por su presunta participación en extorsiones a conductores en la autopista México-Pachuca.

El análisis inicial de las publicaciones y denuncias identificó acusaciones contra 39 elementos de la institución y ocho personas externas.

De estas últimas, cinco permanecen sin identificación plena por falta de indicios suficientes. Las indagatorias determinaron la probable participación de ocho policías de investigación en ilícitos.