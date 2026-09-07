Abren investigación en hospital por salmonela

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Salud (SSa), desde el pasado 3 de septiembre inició una investigación con la finalidad de determinar una posible responsabilidad administrativa en contra de funcionarios adscritos al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, por la presunta contingencia sanitaria reportada en el comedor destinado para los médicos residentes del instituto.

A través de un comunicado, explicó que esta investigación se originó a partir de información en la cual se reportó que médicos residentes presentaron síntomas gastrointestinales y que algunos requirieron atención hospitalaria.

Detalló que desde la apertura de dicho expediente se ha pedido información a distintas áreas del hospital con la intención de conocer el número de personas afectadas, su evolución médica, las medidas adoptadas y los estudios epidemiológicos hechos.

Evidencias

Dio a conocer que el pasado 4 de septiembre se efectuó una visita de verificación para recabar documentación, testimonios y evidencia, así como revisar las condiciones de recepción, almacenamiento, preparación, distribución de alimentos y el cumplimiento de las medidas sanitarias aplicables.

Agregó que el comedor permanece cerrado desde el 1 de septiembre mientras continúan las investigaciones, las cuales se encuentran en proceso de integración y permanecen pendientes de resultados de laboratorio e información adicional.

Destacó que hasta el momento no existe una determinación definitiva sobre la causa de la contingencia ni sobre posibles responsabilidades de servidores públicos. Pero el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud aperturó un expediente en el que se investigarán las probables responsabilidades de la persona moral que presta el servicio subrogado del comedor destinado a médicos residentes y, de forma eventual, determinar las acciones correspondientes.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará dando seguimiento a los hechos con objetividad, rigor técnico y apego a derecho”, concluyó.