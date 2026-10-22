Abren investigación sobre protestas, culpan a Trump

Las instituciones de la Unión Europea (UE) investigan posibles campañas de desinformación e interferencias en línea procedentes de países extracomunitarios que podrían haber contribuido a amplificar las protestas registradas en Francia y otros países del continente, incluida Italia, según informó el diario “Financial Times”.

Las autoridades comunitarias no cuestionan las raíces económicas y sociales de las movilizaciones, pero analizan con atención la propagación de las manifestaciones y su transformación, en algunos casos, en episodios violentos.

El objetivo es determinar si actores externos contribuyeron a agravar los disturbios, especialmente en Francia, donde las protestas provocaron importantes daños.

Macron rechaza comentarios “estúpidos” de Trump

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, culpó directamente a la ultraizquierda y a “líderes extranjeros”, incluidos los que están “al otro lado del Atlántico”, de intentar aprovechar el tenso clima social de su país para su propia agenda política.

Las protestas por el vertiginoso aumento del costo de vida han derivado en disturbios generalizados y saqueo, además París, Marsella y Lyon vivieron segunda noche de toque de queda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la violencia para movilizar a sus simpatizantes políticos, al hacer afirmaciones sin fundamento de que los migrantes musulmanes son responsables de los disturbios.

Trump instó a Macron a “¡cerrar sus fronteras y tomar el control antes de que sea demasiado tarde!”.

Acusa manipulación extranjera

El presidente de Francia respondió al señalar que “ha habido manipulación extranjera de la información tras” los saqueos en París y otras ciudades francesas el fin de semana pasado .

“Y eso ha llevado a comentarios tan inaceptables como estúpidos, de muchas personas, incluidos líderes extranjeros”, manifestó.

Cuando un reportero le preguntó si se refería a Trump, Macron contestó: “Entre otros”.

“Hemos visto imágenes generadas por la IA que muestran escenas que en realidad nunca ocurrieron en Francia”, añadió Macron. “Hemos tenido gente afirmando que fuimos invadidos por hordas de migrantes e islamistas, lo cual es completamente falso”.

El mandatario no precisó a qué imágenes generadas por la IA se refería, ni cómo sabía que el contenido era falso.

Macron y Trump mantuvieron una buena relación en el pasado, pero Trump se burla con regularidad del presidente francés en sus discursos públicos.

Macron habló en Qatar al final de una gira por proveedores clave de energía en el golfo Pérsico, donde acordó obtener 100 mil toneladas adicionales de diésel al mes de Emiratos Árabes Unidos, con otras 100 mil toneladas por confirmarse en Baréin.

La oficina de Francia indicó que viajó a Medio Oriente para encontrar soluciones a la crisis energética y al alza de los precios de la energía, y para asegurar suministros de petróleo, gas, diésel y combustible para aviones.