Abren la puerta a ampliar presidencia del Senado

La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, consideró pertinente abrir una discusión para revisar la duración de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Luego de que Gerardo Fernández Noroña propuso ampliar el periodo de quien encabeza la Mesa Directiva a dos años e incluso hasta los seis años de la legislatura, Castillo Juárez señaló que la temporalidad de la presidencia “no forma parte de una reglamentación”, sino de un acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas, por lo que estimó que el tema debería quedar establecido en un reglamento actualizado o incluso en la Ley Orgánica del Congreso.

Recordó que desde hace tiempo ella presentó una iniciativa para modernizar el reglamento del Senado, al considerar que el vigente resulta obsoleto frente a las necesidades actuales del Poder Legislativo.

“Debe de haber un reglamento actualizado. Yo presenté una iniciativa para que se reglamentara, para que se modernizara y para que se actualizara”, afirmó.

La legisladora morenista recordó que anteriormente la presidencia de la Junta de Coordinación Política podía mantenerse durante toda la legislatura, mientras que el acuerdo para renovar anualmente la Mesa Directiva respondió al objetivo de permitir una mayor participación de las y los senadores.

En ese sentido, sostuvo que no tendría inconveniente en que la presidencia se mantuviera por un año o por un periodo mayor, siempre que la decisión quede sustentada en reglas claras y sea producto del consenso parlamentario.