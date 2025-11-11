Abren nuevas rutas hacia Barcelona y París

La aerolínea Aeroméxico dio a conocer el lanzamiento de dos nuevas rutas que conectarán México con Europa: Ciudad de México-Barcelona y Monterrey-París Charles de Gaulle, a partir de la primavera de 2026.

Estas nuevas operaciones refuerzan el liderazgo de la aerolínea en conectividad transatlántica, y amplían las oportunidades de viaje tanto para el segmento de negocios como para el turismo.

Rutas

La ruta Ciudad de México (AICM)-Barcelona fortalece la conectividad entre México y España, a partir del 28 de marzo de 2026.

En tanto, la ruta Monterrey-París impulsará la proyección internacional del norte del país.

A partir del 13 de abril de 2026, Aeroméxico iniciará tres vuelos semanales entre Monterrey (MTY) y París Charles de Gaulle (CDG), también operados con Boeing 787 Dreamliner.

Con esta nueva ruta, Aeroméxico se consolida como la principal aerolínea de largo alcance en Monterrey, fortaleciendo su oferta actual hacia Madrid, Seúl y Tokio.