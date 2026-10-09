Abren registro para coordinaciones municipales

Morena informó el inicio del proceso para definir a las personas que encabezarán las Coordinaciones Municipales de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en 30 entidades del país.

La Comisión Nacional de Elecciones informó que las solicitudes de registro se recibirán del 8 al 18 de octubre de 2026, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, conforme a las convocatorias aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Las personas interesadas deberán consultar los requisitos, así como los municipios incluidos en cada proceso, en el sitio https://morena.si/coordinaciones-municipales/.

Cada aspirante podrá solicitar su registro para una sola coordinación municipal.

La Comisión Nacional de Elecciones evaluará integralmente los perfiles, mientras que los ejercicios de encuesta estarán a cargo de la Comisión de Encuestas.

De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiren a estas responsabilidades deberán contar con capacidad de organización, reconocimiento en su municipio y una trayectoria congruente con los principios de Morena, pero, además, la definición final también deberá apegarse a la paridad de género.

En cuanto a los requisitos para participar, la Comisión señaló que las y los funcionarios estatales, federales y municipales deberán presentar su renuncia para incorporarse al proceso. La disposición no contempla la obligación de solicitar licencia o renunciar para presidentas y presidentes municipales, así como para diputadas y diputados federales y estatales.

Las coordinaciones tendrán entre sus tareas la articulación comunitaria, la integración y consolidación de comités y el impulso a la participación ciudadana.

La publicación de los registros aprobados se realizará a más tardar el 31 de diciembre de 2026 en el sitio oficial morena.org, donde también se darán a conocer las notificaciones y determinaciones correspondientes.