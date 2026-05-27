Abren segunda pesquisa criminal contra Maduro

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde está detenido su presunto testaferro, Alex Saab, desde la semana pasada, según reportó este martes el diario Miami Herald.

Los fiscales federales han puesto el foco en Saab, deportado el 16 de mayo de Venezuela a Estados Unidos para afrontar cargos por lavado de dinero, porque piensan que posee información detallada sobre la estructura financiera de Maduro, según “personas familiarizadas con las investigaciones” citadas por el diario de Miami.

“Ese interés surge mientras el Departamento de Justicia impulsa una segunda investigación criminal contra Maduro, desarrollada en el sur de Florida y centrada, al menos en parte, en posibles delitos financieros”, informó el diario.

Este reporte se suma a una nota de CBS News del 19 de mayo que expuso, con base en “múltiples fuentes” anónimas, que fiscales federales en Miami recibieron órdenes para abrir una nueva indagatoria criminal contra Maduro “en medio de preocupaciones sobre que el proceso pendiente en su contra es débil”.

La nueva investigación, según CBS News, se abrió en marzo después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por “narcoterrorismo”, narcotráfico y posesión de armas, pues el DOJ y la Casa Blanca han “expresado en privado” su “preocupación” por la falta de cargos de lavado de dinero.