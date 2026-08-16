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Abren vacantes para guías del nuevo bachillerato

Agosto 16 del 2026
Abren vacantes para guías del nuevo bachillerato

La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió una convocatoria para contratar guías y promotores del Bachillerato Nacional Margarita Maza, dirigida a egresados de licenciatura de entre 22 y 29 años de edad en áreas como Comunicación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Matemáticas, Filosofía, Historia, Sociedad, Pedagogía y disciplinas afines.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el registro permanecerá abierto hasta el 21 de agosto de 2026 para quienes deseen incorporarse a este modelo de educación media superior.

Entre los requisitos se encuentran tener entre 22 y 29 años, haber concluido una licenciatura relacionada con los perfiles solicitados, contar con constancia de estudios, título o cédula profesional, y tener disponibilidad de horario.

La SEP explicó que las vacantes corresponden a cuatro funciones. Los Guías Pedagógicos apoyarán a los estudiantes en el uso de la plataforma educativa, las actividades académicas y la organización de sus tiempos de estudio.

Los Guías de Acompañamiento brindarán orientación académica y apoyo psicoemocional, mientras que las Promotorías Culturales impulsarán actividades artísticas y culturales. Por su parte, las Promotorías Deportivas estarán encargadas de fomentar la actividad física y los hábitos saludables.

Detalló que el proceso de selección consta de cuatro etapas: preregistro en línea, carga de documentación, consulta de resultados y capacitación.

La SEP señaló que esta red de guías y promotores forma parte de la estrategia de acompañamiento integral del Bachillerato Nacional Margarita Maza, con el objetivo de favorecer la permanencia escolar y fortalecer entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia.

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