Abrir la puerta a alumnos rechazados por la UNAM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la apertura de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) para recibir a todas y todos los alumnos que no logren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con ello garantizar el derecho a la educación de los jóvenes.

“Aprovecho también para decir, porque hubo, no sé si supieron, un examen en la Universidad Nacional que tuvo muchos problemas, ya ayer (viernes) anunció el rector cómo los van a solucionar, pero yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad.

Así que si hay un estudiante rechazado en ese examen le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”, anunció durante la supervisión de la reconstrucción de caminos del Plan General Lázaro Cárdenas en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca.

La jefa del Ejecutivo Federal informó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para que trabaje en conjunto con la directora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez y con autoridades de otras universidades, para ponerse de acuerdo y dar espacio a las y los alumnos que no ingresen a la UNAM con el objetivo de que continúen con sus estudios.

Encabeza reconstrucción de caminos Plan Lázaro Cárdenas

y como parte del Plan General Lázaro Cárdenas, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la reconstrucción de caminos en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, y anunció que mientras esté al frente del Gobierno de México seguirá construyendo infraestructura carretera en la Mixteca.

“Primer punto: caminos. Hay que resolver que mejoren todos los caminos de la Mixteca y ya iniciamos, ya iniciamos el año pasado y no vamos a parar, mientras estemos en la Presidencia, mientras el pueblo de México considere que debemos de seguir en la Presidencia vamos a seguir haciendo caminos en la Mixteca, en todo Oaxaca, pero particularmente en toda la Mixteca”, informó.

La mandataria detalló que son cuatro tipos de caminos los que se atienden en la región: la rehabilitación de caminos principales, rehabilitación de los caminos secundarios, los caminos artesanales y los caminos rurales o también conocidos como sacacosechas. Esto como el primer punto del Plan General Lázaro Cárdenas.

Rescatan las Plantas de Tratamiento

Como segundo punto, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó la construcción de obras de agua potable como el rescate de las Plantas de Tratamiento que fueron abandonadas por los municipios ante la falta de recursos, por lo que anunció una nueva tarifa de electricidad para que las plantas de tratamiento puedan seguir operando; además de acercar el riego a las zonas agrícolas.

Agregó que otras prioridades del Plan General Lázaro Cárdenas es el fortalecimiento de las escuelas, a través del programa La Escuela es Nuestra; la rehabilitación y equipamiento de las Casas de Salud municipales, que se sumen a los Centros de Salud y nuevos hospitales que construye el Gobierno de México; y el apoyo para las y los artesanos que inició en la región Amuzga de Oaxaca.