Abrirá operación Tren Interurbano en 2026

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó que será a finales de año y principios de 2026 la apertura total del Tren Interurbano México-Toluca.

Explicó que esto se debe a que se encuentran en trabajos de pruebas y la instalación de diversas señalizaciones en el último tramo de Santa Fe a Observatorio.

“Estamos ahorita en la instalación de los sistemas de señalización y control y en los procesos de prueba. Entonces, muy pronto estarán viéndolo correr nuevamente en sus procesos de prueba y pues si todo sale conforme a las pruebas, será a finales de año, a principios del próximo año que se estará abriendo la operación como siempre lo deseamos desde la Ciudad de México”, informó.

Agregó: “Primero están todos las procesos de seguridad, todos los protocolos de prueba que seguimos y una vez que concluimos es que se abre la operación”.

Sobre el seguimiento de la construcción de la Línea 12 del Metro, de Mixcoac a Observatorio, el secretario de Comunicaciones y Transportes explicó que hay rellenos antrópicos, cascajo de basura, que se tienen que retirar para la instalación de vías.

“(...) falta ya muy poco, pero se avanza muy lento por cuestiones también de seguridad. Tiene asignado recurso para el próximo año, concluyendo el túnel se inicia implantación de vía, construcción de las estaciones, la conexión de las estaciones y conforme tengamos disponibilidad de recursos, se tendrá un programa para concluir, pero se piensa concluir en esta administración”, indicó.

Al túnel, dijo que le faltan del orden de 30 metros para concluirse.