Abrirán frontera al ganado a finales de agosto: Claudia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la próxima reapertura gradual de la frontera de Estados Unidos, que comenzará a finales de agosto para la exportación de ganado mexicano, representará un impulso para la economía nacional y para miles de familias dedicadas a la actividad ganadera, al tiempo que reconoció que tanto México como Estados Unidos registraron pérdidas durante el cierre derivado del gusano barrenador.

Previo a encabezar un evento del Programa de Vivienda para el Bienestar en Cuautla, Morelos, la mandataria afirmó que la decisión de reanudar las exportaciones es resultado de más de un año de trabajo coordinado entre ambos gobiernos y los productores pecuarios para contener la plaga.

“Ustedes saben que hemos venido trabajando con el tema, tanto con todas las organizaciones ganaderas como con los gobernadores y gobernadoras, para contener el gusano barrenador”, señaló.

Sheinbaum explicó que ya entró en operación la planta ubicada en Chiapas para la producción de moscas estériles, una de las principales estrategias para combatir la propagación del insecto, y adelantó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) analiza una nueva cepa que permitirá hacer más eficiente este proceso.

Trabajo conjunto para reabrir frontera

Detalló que este esfuerzo se desarrolla de manera conjunta entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Panamá, lo que permitió generar las condiciones para que la autoridad estadounidense autorizara la reapertura de la frontera.

“Es un trabajo coordinado entre Panamá, el gobierno de Estados Unidos y México, y todo esto nos ayuda a la apertura de la frontera”, aseguró.

La presidenta recordó que aún existen algunos aspectos técnicos por atender; sin embargo, confió en que durante la tercera semana de agosto comience la reapertura en Sonora, posteriormente en Chihuahua y, finalmente, se concrete la apertura total para el ganado mexicano.

“La idea es que hacia la tercera semana de agosto pueda abrirse en Sonora, y de ahí Chihuahua, y después la apertura total”, indicó.

Asimismo, explicó que en aproximadamente dos semanas iniciará una nueva etapa de liberación de moscas estériles, estrategia que se desplegará de norte a sur para fortalecer el control sanitario.

Recibe carta de secretaria de Agricultura

Sheinbaum reveló que este viernes recibió una carta de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, en la que se le informó oficialmente la decisión de reanudar las exportaciones de ganado mexicano hacia ese país.

“Ayer (viernes) recibí una carta de la secretaria Rollins, de Agricultura de Estados Unidos. Entonces, muy pronto ya van a poder recuperar esta exportación, y eso ayuda a todas estas familias y, en general, a la economía del país”, afirmó.

Cuestionada sobre si ya existen estimaciones económicas de las pérdidas ocasionadas por el cierre de la frontera, la titular del Ejecutivo respondió que todavía no cuentan con esos datos, aunque destacó que existe una coordinación permanente entre ambos gobiernos.

Ante la posibilidad de que Estados Unidos pudiera modificar nuevamente su decisión, Sheinbaum descartó ese escenario y enfatizó que la reapertura no responde a una determinación unilateral, sino al resultado del trabajo técnico realizado durante más de un año entre ambos países.

La presidenta también reconoció que el cierre de la frontera tuvo consecuencias económicas para ambas naciones, ya que la interrupción del flujo comercial impactó tanto a los productores mexicanos como al mercado estadounidense.

“Sí, porque el precio de la carne en Estados Unidos también aumentó justamente por esto, y ahora se recupera este negocio muy importante”, dijo al ser cuestionada sobre si ambos países habían perdido con la suspensión de las exportaciones.