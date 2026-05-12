Absuelven a 9 elementos de Semar

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la liberación de personal de la Secretaría de Marina (Semar) ordenada por un juez federal, decisión que, señala, contraviene el cumplimiento de la recomendación 36VG/2020 emitida por este organismo por graves violaciones a derechos humanos ocurridas en 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La recomendación documenta detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privaciones de la vida atribuidas a elementos de la Semar, con un universo de 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas. Tras la investigación de la CNDH, se acreditaron violaciones a derechos.

De acuerdo con el comunicado, la recomendación fue aceptada por las autoridades y en 2021 la Semar puso a disposición de la FGR a 30 marinos vinculados con los hechos.

La CNDH señala que ha dado seguimiento a los procedimientos penales y realizado aportaciones a las investigaciones.

En ese contexto, el organismo tomó conocimiento de que un juez federal en el estado de Baja California absolvió a nueve marinos procesados por desaparición forzada, y que, según información pública referida en el comunicado, ninguno de los 30 elementos detenidos en 2021 permanece en prisión por este caso.

Por ello, la CNDH expresó su preocupación y alerta ante la determinación judicial, y manifestó su respaldo a las víctimas.