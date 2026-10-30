Absuelven a Fernández por feminicidio de su esposa

Luego de nueve años y dos meses de su detención, procesado por el feminicidio de su esposa de nacionalidad española, María del Pilar Garrido Santamans, Jorge Fernández González quedó en libertad.

El Poder Judicial de Tamaulipas informó que la sentencia absolutoria la dictó la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Lo anterior en cumplimiento de la ejecutoria de amparo directo que se emitió el 11 de septiembre del 2026 por un Tribunal Colegiado de Circuito.

El asunto se relaciona con el feminicidio de la ciudadana española María del Pilar Garrido, quien desapareció el 2 de julio del 2017 cuando ella, en compañía de su marido, Jorge Fernández, y del hijo de ambos, regresaban de la playa La Pesca, municipio de Soto La Marina, a Ciudad Victoria.

En su declaración, Fernández indicó a las autoridades que dos jóvenes armados los detuvieron y se la llevaron.

El 26 de julio, personal de la Fiscalía del Estado encontró restos óseos en un paraje del municipio de Villa de Casas y los análisis de laboratorio confirmaron que los restos sí eran de Garrido.

Agentes de la Fiscalía detuvieron a Fernández el 28 de agosto de ese año porque el Ministerio Público señaló indicios suficientes para considerarlo como probable responsable de la muerte de su esposa.