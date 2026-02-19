Abuso sexual se perseguirá de oficio

El pleno de la Cámara de Diputados, avaló por unanimidad de 431 votos a favor una reforma al Código Penal Federal para que el abuso sexual se persiga de oficio.

La comisión de dicho delito incluye tocamientos, caricias o roces corporales, sin consentimiento.

La reforma amplía la definición de abuso sexual y reconoce que los tocamientos, caricias, toques corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas, son un delito.

“Que el silencio no sea interpretado como consentimiento (…) El que calla no otorga, no está dando permiso, no está consintiendo”, declaró la diputada Margarita Zavala desde el pleno.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz, recordó que el pasado 25 de marzo del 2025 la Cámara de Diputados evitó retirarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco para que enfrentara una denuncia por abuso sexual.

Julieta Vences Valencia, diputada de Morena, dijo que casi todas las mujeres han sufrido abuso sexual a lo largo de sus vidas, por lo que la reforma era una tarea pendiente.

Xitlalic Ceja, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió recursos presupuestales para que la reforma no quede en letra muerta.

“Si para el siguiente ejercicio fiscal no convocamos a la comisión de Presupuesto para destinar más recursos, para que esto no solo quede como discursos, ya legislamos y nos lavamos las manos, y que le hagan como puedan las víctimas (…) Por cada 10 pesos del Presupuesto solo le destinaron 60 centavos para poder atender el tema de las mujeres”, aseveró.

Con la reforma, las sanciones penales pasan de seis a 10 años de prisión, así como el incremento de la multa de 200 a 500 veces el valor diario de las Unidades de Medida y Actualización (UMAs).