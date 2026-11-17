Académicos, investigadores y ciudadanos respaldaron al expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ante las descalificaciones y acusaciones formuladas por parte del gobierno, así como de legisladores y otros actores políticos en México.

A través de un desplegado titulado, “Defensa del INE”, difundido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), acusaron que estos ataques no se han limitado a una sola persona, “pues al desacreditar de manera general a quienes han encabezado el INE, antes Instituto Federal Electoral (IFE), se compromete la confianza en una institución fundamental para la democracia mexicana.

“El INE es resultado de décadas de esfuerzos colectivos por asegurar elecciones libres, competencia política equitativa y respeto al voto. Se trata de una institución que pertenece a la ciudadanía y que ha permitido alternancias que dan cuenta de la pluralidad del país”, dijeron.

Adicionalmente, los firmantes reconocieron la contribución de Córdova Vianello a la democracia mexicana y su compromiso con la autonomía de las instituciones electorales.

“Estas imputaciones no contribuyen al esclarecimiento de los hechos y desvían la atención de los asuntos que verdaderamente ameritan ser investigados”, añadieron.

En ese sentido, hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a gobernadores, senadoras, senadores, diputadas y diputados a detener las descalificaciones que menoscaban al órgano electoral.

“Su autonomía, capacidad técnica y credibilidad constituyen un patrimonio democrático que debemos preservar. Expresamos nuestro apoyo a Lorenzo Córdova Vianello y reivindicamos su derecho a participar en el debate público sin intimidaciones”, concluyeron.