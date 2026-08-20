Accidente aéreo, fallece presidente de Telemundo

José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida (EE. UU.), murió al estrellarse el helicóptero en el que viajaba en el norte de Kenia, un accidente que dejó siete muertos, entre ellos el director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa Stephany Hollihan.

“Estamos desconsolados al conocer la trágica noticia de que José murió en un accidente de helicóptero en Kenia”, informó Telemundo en un comunicado firmado por sus máximos directivos y que describió a Suárez, de 55 años “José era un colega excepcional preocupado por sus equipos y por las comunidades a las que servían sus cadenas”, agregó Telemundo.

El helicóptero, un Eurocopter EC130, se estrelló a las 09:13 hora local (06:13 GMT) cerca del monte Ololokwe, una zona frecuentada por turistas y senderistas a unos 350 kilómetros al norte de Nairobi. Murieron seis turistas y el piloto, según la Autoridad de Aviación Civil de Kenia.