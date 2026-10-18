Accidente de autobús deja 1 muerto y 14 heridos

Una mujer muerta y 14 personas heridas dejó un accidente automovilístico sobre la autopista Puebla-Veracruz, en el cual se vio involucrado un autobús de pasajeros turístico que se quedó sin frenos.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer sábado en dicha autopista, a la altura del municipio de Maltrata (zona montañosa de Veracruz), por donde circulaba la unidad turística con número 842-RR-2, de U Tours.

El conductor del autobús -que había salido de Ciudad de México con destino al estado de Tabasco con 40 pasajeros- ingresó a la rampa de emergencia ubicada entre los túneles Esperanza I y Esperanza II para detenerse, ya que se había quedado sin frenos.

A la zona acudieron elementos de distintas corporaciones policiales y de auxilio, quienes atendieron al menos a 15 personas heridas, una de las cuales murió en el sitio a consecuencia de un traumatismo de tórax.

De los 14 heridos restantes, seis fueron trasladados al Hospital Regional de Río Blanco, mientras que otros recibieron atención médica en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y clínicas particulares.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación y realizó las diligencias para trasladar el cuerpo de la víctima al Servicio Médico Forense (Semefo).