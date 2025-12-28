Accidente de autobús deja 15 muertos

Al menos 15 personas murieron y otras 19 resultaron heridas la noche del viernes cuando el autobús en el que viajaban cayó a un barranco en la carretera Interamericana, al oeste de Guatemala, informaron las autoridades este sábado.

El vehículo se precipitó unos 75 metros de profundidad en un sector conocido como la cumbre de Alaska debido a su accidentada geografía, en el departamento de Totonicapán, dijo el portavoz de los Bomberos Voluntarios, Leandro Amado.

Los accidentes mortales en carreteras son frecuentes en Guatemala, por ello las autoridades trabajan en una ley general de transporte para regular el sector. Se espera que entre en vigor máximo en un año.

La policía aún investiga las causas de la tragedia, pero el conductor del autobús está bajo custodia.

“Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito” y “19 personas heridas” fueron trasladadas a hospitales cercanos.

Los fallecidos son once hombres, tres mujeres y un menor de edad, detalló.

Los miembros de cuerpos de socorro y bomberos hicieron una oración entorno a los cuerpos de las víctimas, colocados a la orilla de la carretera.

Amado precisó que el autobús de la empresa Sinaloa se accidentó en el kilómetro 174 de la Ruta Interamericana, cuando cubría una ruta desde Ciudad de Guatemala hacia el departamento de San Marcos, fronterizo con México.

Según la prensa guatemalteca, viajaban entorno a 50 pasajeros.

El mayor Juan Muñoz de los Bomberos Voluntarios indicó que esa zona de la carretera “es de alta peligrosidad” por sus curvas pronunciadas.

Rescatistas, bomberos, policías y civiles ayudaron a sacar a las personas atrapadas de entre los hierros retorcidos del autobús.