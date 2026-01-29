Accidente de avión deja 15 muertos

Un accidente de avión dejó 15 muertos cerca de la frontera de Colombia con Venezuela, entre ellos un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, informó la autoridad aérea colombiana.

La aeronave de Satena, aerolínea estatal, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para un vuelo de unos 23 minutos, pero perdió el contacto minutos antes del aterrizaje, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

“No hay sobrevivientes”, dijo un funcionario de la Aeronáutica Civil Colombiana, autoridad aérea del país.

Tras más de una hora de incertidumbre, se llevó a cabo un Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Gobernación de Norte de Santander, en el que se confirmó que la avioneta se accidentó y no habría sobrevivientes, según la información preliminar. Así lo confirmó una fuente de la Gobernación a El Tiempo.

El gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para buscar el avión y recuperar los cuerpos en el lugar del accidente, una zona montañosa del Norte de Santander, con vastas áreas controladas por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).